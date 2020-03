Exclusief voor abonnees Moet elke patiënt getest worden die in ziekenhuis komt? 30 maart 2020

00u00 0

Vanaf deze week beschikt ons land over heel wat extra capaciteit om op het coronavirus te testen. Tegen het begin van volgende week moeten dat 10.000 tests per dag worden. De vraag is of we straks alle patiënten die toekomen in ziekenhuizen moeten testen - dus ook wie geen symptomen heeft. "Ik zou al erg blij zijn als we iedereen met milde symptomen, zoals een hoestje of wat keelpijn, ook kunnen testen", zegt Steven Van Gucht, voorzitter van het wetenschappelijk comité rond het coronavirus. "Maar het is een hele stap verder om dat open te trekken naar iedereen die binnenkomt. Dat is een enorme inspanning." Toch is het net dat wat men sinds deze week in bijvoorbeeld het UZ Gent en UZ Leuven doet. "Wij hebben gekozen om iedereen die toekomt te testen", zegt Geert Meyfroid, voorzitter van de Belgische Vereniging Intensieve Geneeskunde en verbonden aan het UZ Leuven. "We willen vermijden dat we een geval missen en ons eigen personeel beschermen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis