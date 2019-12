Exclusief voor abonnees Moet een afspraakje bevestigd worden? Comme il faut 07 december 2019

Zaterdag ontmoette ik op café een klasgenoot van lang geleden. We hadden een tof contact, wisselden telefoonnummers uit en spraken af om elkaar de zaterdag erop weer te zien in datzelfde café. Ik had echt een leuke avond met hem en keek uit naar de volgende afspraak. Niet dat ik hoge romantische verwachtingen koesterde, maar ik was toch teleurgesteld toen hij niet kwam opdagen. Toen ik belde, zei hij dat hij dacht dat de afspraak niet zou doorgaan omdat ik in de loop van de week niets meer van me had laten horen. Moet dat dan?

