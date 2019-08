Exclusief voor abonnees Moet de Pietestraat heraangelegd worden? 29 augustus 2019

De meningen zijn verdeeld over de vraag of de Pietestraat aan een heraanleg toe is. De meerderheid in de Diksmuidse gemeenteraad vindt van wel, de oppositie meent van niet. Het gaat om het deel vanaf de Pluimstraat tot de eerste bocht. De kostprijs van de heraanleg is geraamd op 63.500 euro.

