Exclusief voor abonnees Moet de Muur voor het eerst dicht? Geraardsbergen verwacht 30.000 wielerfans 06 juli 2019

In Brussel was het al een volkstoeloop, in Geraardsbergen worden op en rond de Muur vandaag 30.000 wielerfans verwacht. Dat zijn er drie keer zoveel als tijdens de voorbije Ronde van Vlaanderen. "Als we vaststellen dat de druk zo groot wordt dat de veiligheid in het gedrang komt, gaan we ingrijpen", aldus burgemeester Guido De Padt (Open Vld). De toegangswegen naar de legendarische helling kunnen worden afgesloten en de toeschouwers zullen dan naar andere zones worden geleid. "Maar we nemen aan dat het niet nodig zal zijn. We hebben dat in het verleden nog nooit moeten doen." De lokale politie zet de hele dag een drone in om de massa te monitoren. (CVHN)

