Moet dat nu, mama?

Lichtjes gegeneerd laat prins Gabriël (15) z'n mama, koningin Mathilde, toe dat ze hem een afscheidskus geeft aan de poort van het Sint-Jan-Berchmanscollege in Brussel. Hij is daar gisteren in het vierde middelbaar gestart. Zijn zus Eléonore (10), met flashy roze Kipling-rugzak, zit op dezelfde school in het vijfde leerjaar. Intussen trok koning Filip met zijn jongste zoon naar Eureka in Kessel-Lo, een school voor kinderen met leerproblemen. Prins Emmanuel (bijna 13) volgt daar al sinds 2012 les. Voor de oudste dochter van het koningskoppel, kroonprinses Elisabeth (16), is het schooljaar al op 27 augustus gestart. Zij vertoeft twee jaar aan het Atlantic College in Wales. (FT)

