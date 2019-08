Exclusief voor abonnees Moet Campenaerts vrezen voor olympische plek? 10 augustus 2019

Victor Campenaerts moet mogelijk vrezen voor zijn olympische selectie. Belgian Cycling stelde vorig jaar in samenwerking met het BOIC strikte selectiecriteria samen. België mag op basis van de UCI-ranking vijf renners voor de wegrit afvaardigen, één of twee renners rijden ook de tijdrit in Tokio. Wie de top vijf op het EK of de top acht op het WK haalt, mag zijn plaats opeisen voor de medailestrijd tegen de klok. Campenaerts is nog niet zeker van deelname aan het WK en dus moet hij voor z'n plaats vrezen als er een andere Belg top acht haalt in Yorkshire.

