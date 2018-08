Moeskroen 01 augustus 2018

In Oostende stond Werner in het doel. Defays bevestigde daarmee dat Moeskroen en Bailly van elkaar afscheid zullen nemen - hij wil immers de jongeren Butez en Libertiaux houden. Alleen: waar moet de ex-keeper van Genk, Mönchengladbach, OHL en Celtic heen? Nog voor de transferperiode begon, liep het gerucht dat Bailly naar Eupen zou verkassen, maar daar is Van Crombrugge uiteindelijk (nog) niet verdwenen. (ESK)

