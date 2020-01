Exclusief voor abonnees MOESKROEN 18 januari 2020

Ex-Anderlecht-jeugdspeler Mathias Bossaerts die via Man City en Oostende bij NEC belandde en daar sinds oktober vrij is, test bij Moeskroen. Dylan Seys is er ook, maar heeft nog geen contract. Dat van Spahiu werd ontbonden. (ESK)