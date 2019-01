Moeskroen 09 januari 2019

00u00 0

"Taiwo Awoniyi wil graag de tweede seizoenshelft bij ons spelen", aldus algemeen directeur Paul Allaerts tijdens de stage van zijn team. Awoniyi scoorde vorig seizoen 9 goals voor Moeskroen. In de zomer opteerde hij evenwel voor AA Gent. Moeskroen heeft dringend een spits nodig voor zijn nieuwe operatie redding en Allaerts laat er geen twijfel over bestaan: "Wij zijn zeer geïnteresseerd in Awoniyi."