Moeskroen uit, altijd moeilijk voor paars-wit 03 augustus 2019

00u00 0

Tijdens zijn laatste vijf confrontaties op Le Canonnier verloor Anderlecht liefst drie keer. Zo ook vorig seizoen, toen Mbaye Leye (twee goals) en Marko Bakic voor een Henegouwse 3-1-overwinning zorgden. Na de verrassende 1-2-nederlaag op de openingsspeeldag kan RSCA zich evenwel geen puntenverlies meer veroorloven. Desondanks voelt coach Simon Davies geen druk, zegt hij. "Of toch niet van buitenaf. Intern is er natuurlijk wel de eeuwige drang om het goed te doen. Dat zal tegen Moeskroen niet anders zijn." Het valt af te wachten of Thomas Didillon en Sven Kums de wedstrijdselectie halen - intimi melden dat Kompany twijfelt. Nieuwkomer Hendrik Van Crombrugge, die voor het rugnummer dertig koos, wordt meteen in de basiself verwacht. (PJC)

