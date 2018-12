Moeskroen nog 1,3 miljoen dieper in de schulden 17 december 2018

Excel Moeskroen kwam vorig seizoen 1,3 miljoen euro tekort, wat zijn negatief saldo van 5,3 naar 6,6 miljoen euro doet zakken. De Thaise eigenaar Piempongsant kondigt dan wel een kapitaalsverhoging van 7,85 miljoen euro aan om de licentieaanvraag voor 1A te kunnen indienen, wat de club even een ademruimte van 1,2 miljoen euro bezorgt. De hogere loondruk en de inspanningen om zich in 1A te handhaven zorgden voor het negatieve cijfer vorig seizoen, aldus Moeskroen, dat laat weten dat de verhoogde schuld tegenover de eigenaar de leefbaarheid van de club niet bedreigt. Men is wel op zoek naar nieuwe aandeelhouders. (ESK)