Moeskroen moet vrezen voor licentie 28 februari 2019

00u00 0

Het gerechtelijk onderzoek naar witwassen en schriftvervalsing bij Excelsior Moeskroen brengt de proflicentie van de Henegouwse voetbalploeg in gevaar. Het gerecht heeft de rekening van de club uit 1A laten bevriezen en de gelden in beslag genomen. Dit gebeurde op basis van informatie van de Cel voor Financiële Informatieverwerking, die verdachte financiële transacties via offshorebedrijven op het spoor was gekomen. Zo zouden miljoenen euro's witgewassen zijn. Ook het luik schriftvervalsing zou Moeskroen erg zuur kunnen opbreken. (ESK/BJM)