Moeskroen moet enkel Anderlecht laten voorgaan 56% balbezit 18 maart 2019

00u00 0

Bij vlagen weggetikt worden in eigen huis, het overkomt Club Brugge niet vaak. Vooral in een sterke eerste helft liet Moeskroen de landskampioen gisteren achter de bal lopen: 60 procent balbezit halverwege. Uiteindelijk hadden 'Les Hurlus' de bal 56 procent van de tijd in de eigen rangen, net geen record dit seizoen op bezoek bij Club. Enkel Anderlecht deed beter met 57 procent, met dat verschil dat paars-wit wel met 2-1 verloor. "Proficiat aan mijn ploeg. Ik had hen gezegd met vertrouwen en zonder angst te spelen en dat hebben ze gedaan", aldus coach Bernd Storck. Moeskroen is nu negen matchen ongeslagen. Deze week heeft de Duitse trainer een onderhoud met het bestuur van de Henegouwers met het oog op volgend seizoen. "In play-off 2 wil ik alvast kansen geven aan jongens die nog niet veel speelden." (TTV)

