Moeskroen-middenvelder AMALLAH op weg naar Standard

Selim Amallah (22) is op weg naar Sclessin. De middenvelder van Moeskroen heeft een persoonlijke overeenkomst met Standard. Hij kan tekenen voor vier seizoenen in Luik. Op clubniveau is er momenteel nog geen akkoord. "En dus ga ik er geen commentaar op geven", zei Michel Preud'homme. "Hij is een goede speler met een interessant profiel. Maar we zijn niet de enige ploeg die interesse toont." Amallah maakte een paar weken geleden een uitstekende indruk in de wedstrijd van Moeskroen op Sclessin. (FDZ/ESK)

