Moeskroen krijgt positief advies voor licentie 19 maart 2018

De laatste rechte lijn voor de licenties in 'eerste zit' is aangebroken. Zowat de helft van de profclubs heeft al een verslag met positief advies van de licentiemanager in de bus gekregen. Dat geldt voor clubs waarbij sowieso geen problemen verwacht werden, genre Racing Genk, KV Kortrijk en Zulte Waregem. Hetzelfde geldt voor Eupen. Maar - opvallend - ook binnen Moeskroen valt te horen dat ze een eerste, positief advies hebben gekregen, op voorwaarde dat ze nog enkele elementen in hun dossier kunnen verduidelijken. De Henegouwse club heeft de afgelopen seizoenen steeds problemen gehad met de licentie. Positief advies van de licentiemanager wil evenwel niet met zekerheid zeggen dat de licentie binnen is. De licentiecommissie beoordeelt de verslagen en neemt begin april een beslissing. Clubs die dan geen licentie krijgen, kunnen nog in beroep gaan bij het BAS. Maar ook derde partijen kunnen in beroep gaan tegen het wél toekennen van een licentie. Vorig seizoen trokken Westerlo en Lommel naar het BAS tegen de licentie voor Moeskroen in een poging hun degradatie te voorkomen. Zonder succes. Dit jaar moet KV Mechelen rekenen op een eersteklasser die naast een licentie grijpt. (NVK/ESK)

