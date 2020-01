Exclusief voor abonnees Moeskroen in Engelse handen? 27 januari 2020

De kans is groot dat Moeskroen een nieuwe eigenaar krijgt. Pairoj Piempongsant onderhandelt namelijk met een Engelse investeerder. De gesprekken zouden al een maand lopen. Wie de Engelsman is, is niet geweten, maar hij zou een verleden als profvoetballer hebben. Piempongsant bezit Moeskroen sinds begin 2018 en was eerder al bereid de Henegouwse club van de hand te doen. (PJC)