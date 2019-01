Moeskroen haalt doelman in Cyprus 31 januari 2019

In de zoektocht naar een keeper is Moeskroen in Cyprus beland. Het haalt Vaso Vasic (28) bij Apollon Smyrnis. Vasic moet Olivier Werner (33) vervangen, hij gaat in principe naar Seraing. Aanvaller Yannis Mbombo (24) trekt naar OH Leuven. Jeugdspeler Toni Fruk (17) tekende bij Fiorentina in Italië. (PJC/HML)