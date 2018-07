Moeskroen eindigt met negen na tussenkomst VAR 30 juli 2018

Nadat Godeau eerder al was uitgesloten na een tweede gele kaart, werd ook Diedhiou in de slotfase van het veld gestuurd. De verdediger van Moeskroen kreeg eerst geel voor een slag in het gezicht van invaller Boonen, maar werd na tussenkomst van de VAR alsnog rechtstreeks uitgesloten. En zo kampen 'Les Hurlus' de komende weken al meteen met enkele schorsingen. (TTV)

