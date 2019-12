Exclusief voor abonnees Moeskroen dankt uitgeweken Genkie Ciranni 23 december 2019

Alessandro Ciranni scoorde een beauty: hij kopte de uitgemeten voorzet van Garcia tollend rond zijn as achter zich in de verste hoek. De Moeskroen-verdediger haalde maandenlang niet eens de achttien, maar staat sinds de 13de speeldag vast in de ploeg. Toen won Moeskroen met 3-1 van Antwerp mede dankzij een doelpunt van de Genkenaar.

