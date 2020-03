Exclusief voor abonnees Moeraswallaby is levenslang zwanger 14 maart 2020

00u00 0

De meeste vrouwelijke zoogdieren, zoals de mens, kunnen tussen twee zwangerschappen door weer even op krach- ten komen. Dat geldt echter niet voor de moeraswallaby, die, zo blijkt uit een nieuwe studie, haar hele leven in min of meer blijde verwachting kan zijn.

Onderzoekers maakten echo's om de zwangerschap van enkele moeraswallaby's van nabij te volgen. Hun bevindingen bevestigen wat wetenschappers al een poos vermoedden: deze buideldieren paren en vormen een nieuw vruchtje terwijl ze nog zwanger zijn van het vorige. Dat nieuwe embryo is verwekt in een aparte baarmoeder die anatomisch volledig van de eerste is gescheiden. Het verschijnsel waarbij een zwanger vrouwtjesdier opnieuw bevrucht kan worden, staat bekend onder de naam superfoetatie en is erg uitzonderlijk in het dierenrijk. Ook de Europese haas kan tijdens haar dracht, zo'n vier dagen voor de worp, al opnieuw gedekt worden. (JPM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over wetenschap en technologie