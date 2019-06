Exclusief voor abonnees Moeras doorzocht in Australië: geen spoor van Théo 14 juni 2019

Gisteren doorzochten speurders urenlang een moeras in de populaire Australische badplaats Byron Bay op zoek naar de vermiste Belgische student Théo Hayez (18). Die plaats ligt niet ver van een vakantiehuis waar een bewakingscamera in de avond van zijn verdwijning een wandelende jongen filmde. Zijn entourage denkt Théo in de wazige beelden te herkennen. De vader van Théo is intussen in Australië. Zijn moeder vertrekt normaal eerstdaags. "Voorlopig blijf ik thuis omdat de jongere broer van Théo nog examens moet afleggen." (BJM)