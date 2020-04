Exclusief voor abonnees Moemoe is honderd. Haar leven had zo niet moeten eindigen 11 april 2020

Slapen onze politici nog goed? Wij slapen niet meer. Onze mama/grootmoeder/moemoe is als honderdjarige besmet met het coronavirus. Ondanks de uitstekende zorgen in het woonzorgcentrum, verwachten wij ieder moment van de dag dat fatale telefoontje. Ze heeft een mooi leven gehad. We hebben in december nog samen haar honderdste verjaardag kunnen vieren. Het had zo niet moeten eindigen, als er adequaat was ingegrepen van bij de start van de pandemie en zelfs daarvoor. Viroloog Marc Van Ranst gaf aan dat tijdens een acute periode de zwakheden in het systeem bloot komen te liggen. Wel, ze liggen bloot. Wij kunnen nu zelfs de laatste wens van onze moemoe niet laten uitkomen: begraven worden in een volle kerk. Wij werpen met geen steen naar de zorgverleners, vrijwilligers en dokters die haar omringen met de beste zorg die ze kunnen geven. Wij zijn hen oprecht dankbaar.

Een triestige, zeer verontwaardigde familie

