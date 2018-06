Moeizame start voor paars-wit 23 juni 2018

Anderlecht startte met nieuwkomers Cobbaut, Adzic en doelman Didillon. De andere aanwinsten, Makarenko, Abazaj, Musona en zelfs Dimata, kwamen pas na de rust in de ploeg. Vranjes stond daarentegen nog niet op het scheidsrechterblad. WK-gangers Dendoncker, Kara, Teodorczyk en Thelin ontbraken logischerwijs. Chipciu en Saief kregen nog wat extra verlof. De recordkampioen had het meeste balbezit, maar omdat Ganvoula en vooral Adzic goede kansen misten, stond het bij de rust nog 0-0. Doelman Didillon liet op slag van rust de aanhang even schrikken toen hij zich verkeek op een verre bal die hij buiten de grote rechthoek wilde wegkoppen, maar verkeerd op zijn hoofd nam. Zijn verdedigers waren echter in de buurt om gevaar te neutraliseren. Met een compleet andere ploeg speelde Anderlecht na de rust op een hoger tempo. De Jong moest echter gevat tussenkomen op een schot van Landry. Ruim vijf minuten voor tijd vond Makarenko toch een gaatje in de stugge Molenbeekse defensie om Dimata de winninggoal aan te bieden.

