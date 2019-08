Exclusief voor abonnees Moeilijke loting voor debutanten Gillé/Vliegen 27 augustus 2019

Voor hun tweede gezamenlijke optreden op een grandslamtoernooi kregen Sander Gillé en Joran Vliegen niet meteen de makkelijkste loting voorgeschoteld. Bij hun debuut op de US Open wacht het achtste reekshoofd Granollers-Zeballos. Elise Mertens vormt samen met Aryna Sabalenka het vierde reekshoofd in het damesdubbel en krijgt te maken met Blinkova-Wang. Kirsten Flipkens en Johanna Larsson, elfde reekshoofd in New York, spelen tegen Kuzmova-Sasnovich. (FDW)