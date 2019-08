Exclusief voor abonnees Moeilijke dag voor Neuville (8ste) in rally van Finland 03 augustus 2019

De eerste echte wedstrijddag in de Rally van Finland leverde meteen spektakel op. Het was uiteindelijk Jari-Matti Latvala (Toyota) die als leider de dag mocht afsluiten. De Fin telt 1,2 seconden voorsprong op zijn teamgenoot Kris Meeke en 2,4 seconden op Esapekka Lappi (Citroën). Ott Tänak (Toyota) is vierde.