Moedige vrouwen, hoopvolle toekomst 15 februari 2018

Moeders voor Vrede organiseren op 10 maart in Ieper de conferentie 'Moedige vrouwen, hoopvolle toekomst'. Dat gebeurt in samenwerking met de stad Ieper en de Vrouwenraad. "Het wordt een boeiende conferentie met meerder buitenlandse gasten uit Afghanistan, Colombia, Syrië, Irak, Zimbabwe, Iran en Israël-Palestina", klinkt het bij Moeders voor Vrede. "Ze komen getuigen over schendingen van mensenrechten van vrouwen in de landen van oorsprong en over hun ervaringen tijdens en na hun vlucht. Tegelijk zijn het verhalen van verzet en van hoop." De conferentie sluit af met een Wereldvrouwenmars wandeling voor vrede en ontwikkeling. Deelnemen kost 12 euro, meer info en het volledige programma via de website https://mothersforpeace.be/conferentie-2018 of www.vrouwenkracht.net (CMW)

