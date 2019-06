Exclusief voor abonnees Moeders nemen dubbel zo vaak als vaders maand ouderschapsverlof in zomer 27 juni 2019

Met de start van de zomervakantie piekt ook het ouderschapsverlof. Zes op de duizend werknemers vragen dat aan om een volledige maand vakantie te hebben samen met hun kinderen. Twee op de drie keer is het de moeder die thuisblijft, slechts één op de drie keer de vader. Dat berekende de hr-dienstverlener Acerta. Alleen mensen met kinderen tot 12 jaar kunnen ouderschapsverlof nemen. Acerta verwacht dat het ouderschapsverlof door onlangs versoepelde regels de komende jaren minder fors zal pieken tijdens de zomervakantie, maar meer verspreid zal zijn over de verschillende schoolvakanties. Sinds begin juni kan je ouderschapsverlof voor kortere periodes aanvragen: bijvoorbeeld een week voltijds ouderschapsverlof of een maand halftijds.

