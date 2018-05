Moederdag 12 mei 2018

Mensen, ik ga me dat allemaal weer goed laten welgevallen, morgen. Eerst: ontbijt op bed - zélf gemaakt door een vierjarige - dat ik smakelijk naar binnen zal spelen. Nog niet denkend aan de keuken, en de ravage, en mijn acute hartinfarct. En dan de cadeautjes, en ik zal hem eindelijk mogen passen, die delicate armband van macaronistokjes met rozijnen, en ik zal zeggen dat hij prachtig is. De twee pubers zullen uit de lucht vallen, om in de namiddag dan toch nog naar de bloemist te gaan voor een plant. Of een cactus, zo nauw steekt het niet. En zo wordt een mens dus in de waggel gehouden, en is het me al een keer of twee overkomen dat ik pas laat op de dag besef dat ik zélf nog iemand moet bellen.

