Moederdagcadeau van jeugd van tegenwoordig: de strijk 12 mei 2018

Een boeketje voor Moederdag, met daarna schoorvoetend de mand strijk meegeleverd? Uitzonderlijk is het niet. Meer dan 20% van de Belgische millennials brengt de strijkmand nog naar zijn of haar moeder. 48% strijkt zelfs nooit. Dat blijkt uit onderzoek van Calor, het merk van huishoudelijke apparaten. Bijna de helft van twintigers en dertigers- 43% - schakelt hulp in bij het strijken. Dat is dan ook, samen met ramen lappen, het meest gehate klusje. Strijken blijft trouwens een vrouwenzaak: 57% zegt dat ze wekelijks strijkt, bij de mannen is dat maar 23%. Daarbovenop geven mannen liefst 4 keer zo vaak aan dat ze nooit strijken. Als we het dan toch doen, is het voornamelijk het hoogstnodige. 1 op 2 gaat in dat geval voor hemden, broeken en T-shirts. Al is er nog een kleine groep die-hards - 1 op 8 strijkers - die ook zijn onderbroeken onder handen neemt.

