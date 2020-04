Exclusief voor abonnees Moederdag week uitstellen: voor bloemenwinkels hoeft het niet 27 april 2020

00u00 0

Het voorstel van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) om Moederdag een week uit te stellen, valt alvast niet in de smaak bij de bloemenwinkels. Terwijl het net de bedoeling was dat zíj daarvan zouden kunnen profiteren, want op 10 mei zijn ze nog gesloten en op 17 mei zouden ze wel mogen openen. "Liefst 86% van de handelaars wil Moederdag gewoon laten doorgaan op 10 mei", zegt Christine Mattheeuws van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen. "Bloemen mogen wel gekocht, maar niet aan moeders afgegeven worden. In dat opzicht is er geen enkel verschil tussen 10 en 17 mei. Kerst verplaats je ook niet zomaar. We vragen de minister-president wel dat klanten na bestelling wel hun bloemen mogen afhalen in de zaak."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen