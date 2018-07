Moederbedrijf van VIER kruipt uit het rood 05 juli 2018

00u00 0

De Vijver Media, het bedrijf boven de tv-zenders VIER, VIJF, ZES en het productiehuis Woestijnvis, heeft vorig jaar netto 6,4 miljoen euro winst gerealiseerd. Daarmee is het verlies over 2016 (-1,2 miljoen euro) uitgewist. De Vijver Media, waarvan de controle sinds dit jaar volledig bij Telenet zit, dankt het positieve resultaat in de eerste plaats aan een hogere omzet (+9% tot 134,2 miljoen euro). Het bedrijf zag de advertentie-inkomsten wel met 5% terugvallen, maar dat werd ruimschoots gecompenseerd door de opbrengsten uit producties en de verkoop van rechten. Die dikten bijna driekwart aan tot 32,6 miljoen euro. Woestijnvis is onder meer verantwoordelijk voor de captatie van de Belgische eersteklassewedstrijden. Daarnaast profiteerde De Vijver Media ook van lagere verkoop- en marketingkosten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN