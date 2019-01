Moederbedrijf Tiense Suiker bekijkt fabriekssluitingen 30 januari 2019

00u00 0

Südzucker, het Duitse moederbedrijf van Tiense Suiker, heeft een herstructureringsplan uitgewerkt voor de verlieslatende suikeractiviteiten. Daarbij worden ook sluitingen van fabrieken in Europa niet uitgesloten. De directie zal de plannen vandaag uit de doeken doen in de toezichtsraad, waarin ook de vakbonden zetelen. Südzucker wil ongeveer 700.000 ton per jaar minder produceren om de historisch lage prijzen te counteren. Het besparingsplan moet de capaciteit meer afstemmen op de Europese markt. Het bedrijf denkt tot ongeveer 100 miljoen euro per jaar te kunnen besparen. Südzucker telt in ons land twee suikerfabrieken, in Tienen en Wanze, maar heeft ook vestigingen in Antwerpen, Oostkamp en Longchamps (provincie Namen). Samen goed voor 600 jobs.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN