Moeder zegt waar kindjes van Belgische papa begraven liggen 16 maart 2019

Twee jonge kinderen van een Belgische man en zijn Spaanse vrouw zijn donderdag dood teruggevonden door de Spaanse politie. Het gaat om een baby van 5 maanden en een jongetje van 3,5 jaar oud. Hun lichamen werden aangetroffen in twee aparte graven in de gemeente Godella, bij Valencia. De ouders zijn allebei gearresteerd. Woensdagavond belde een buurman de hulpdiensten toen hij Maria G.M. (28) naakt en bebloed zag wegvluchten van de bouwvallige woning waar het gezin leefde. De politie trof er enkel haar man Gabriel S.C. (30) aan, die aangaf terug te willen keren naar België "omdat ze allemaal dood waren". Pas donderdagochtend werd de moeder gevonden. Zij gaf ook de locatie van de graven aan. Ze vertelde de politie dat ze "haar kinderen weer tot leven wou wekken" en dat ze daarvoor moest "duiken". Beide ouders hebben psychische problemen, gebruiken drugs en gaan als zelfverklaarde hippies door het leven. Hoe de kinderen om het leven kwamen, is niet bekend. (KSN)

