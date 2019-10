Exclusief voor abonnees Moeder Willy Sommers overleden 04 oktober 2019

Triest nieuws voor Willy Sommers (67). Via Instagram liet de zanger gisteren weten dat zijn moeder Marguerite (91) overleden is. "Je hebt zoveel voor ons betekend, maar nu moeten we je loslaten", schreef hij op zijn pagina.