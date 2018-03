Moeder vlucht met zoon (11) en dochter (8) Rechter wil kinderen plaatsen 31 maart 2018

00u00 0

Een emotioneel instabiele moeder uit Moeskroen is op de vlucht met haar twee minderjarige kinderen over wie ze het hoederecht zou verliezen. Magalie Gamot, haar zoontje Jordan (11) en dochtertje Jade (8) verdwenen woensdagavond spoorloos, luttele uren nadat de vrouw het nieuws had vernomen van de rechter. De moeder graaide wat spullen bijeen, propte die in haar BMW en reed weg. Mehdi, de meerderjarige zoon uit een eerdere relatie van de vrouw, bleef achter. Hij werd een dag later opgepakt in de hoop dat hij kon vertellen waar zijn moeder verbleef. De jongeman kon de speurders niet helpen en mocht weer beschikken. Het gerecht maakt zich zorgen over de twee minderjarigen. Wie informatie heeft of de kinderen gezien heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met Child Focus op het nummer 116 000. (VHS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN