Moeder Virginie Claes niet achter tralies voor poging doodslag op man 19 mei 2018

De moeder van ex-Miss België Virginie Claes vliegt niet achter de tralies voor de poging tot doodslag op haar man. Haar celstraf van vijf jaar werd met uitstel uitgesproken. Op 15 juni 2016 stak de vrouw een keukenmes bijna tien centimeter diep in de borst van haar man. Ze verklaarde tegen de rechter dat ze niet meer exact wist wat er was gebeurd omdat ze dronken was. Het slachtoffer was nooit in levensgevaar. Beklaagde moet haar drankprobleem laten behandelen. Intussen gaat het goed met het koppel: "We zijn uit tal van verenigingen gestapt omdat daar altijd veel drank wordt geconsumeerd. Nu beleven we de mooiste maanden van ons huwelijk", klinkt het. (BVDH)