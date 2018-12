Moeder vindt dankzij onze lezers kinderbedje overleden papa terug 12 december 2018

00u00 0

Leen Adams uit Sint-Katarina-Lombeek is dolgelukkig. Een dag nadat de moeder op HLN.be vertelde dat ze op zoek was naar een kinderbedje dat haar overleden papa ooit beschilderde, heeft ze het terug. Ze verkocht het drie jaar geleden op 2dehands.be toen haar jongste kind eruit gegroeid was, maar wilde het graag terug toen ze begin dit jaar beviel van een derde kind. Haar vader (62) was vorig jaar overleden aan een hartstilstand, drie dagen nadat ze te horen had gekregen dat ze opnieuw zwanger was. "Hij heeft nooit geweten dat hij weer opa zou worden", vertelde ze. "Onze jongste zoon zal zijn grootvader nooit kennen. Het bedje is het enige wat hij ooit van hem zal krijgen." Nog geen 24 uur nadat het verhaal gepubliceerd werd op onze website, dook het bedje op. Het bleek bij een gezin in Vlaams-Brabant te staan en dat nam contact op met Leen. "Het leuke is dat er zelfs een link is met mijn vader", zegt de vrouw. "De vader van het kind dat nu in het bedje slaapt, heeft nog pianoles gehad van míjn vader toen hij een jaar of 6 was."

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN