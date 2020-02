Exclusief voor abonnees Moeder vermist voorgelezen 22 februari 2020

Psychologische romans met een historisch randje verpakken als mysteryverhalen: niemand deed het de voorbije jaren beter dan Jessie Burton, de succesauteur van 'Het huis aan de Gouden Bocht' en 'De muze'. In 'De bekentenis' ruilt ze het 17de-eeuwse Amsterdam en het Spanje van de jaren 30 voor het Soho van de eighties, het literaire Londen van vandaag en Hollywood, waar drie vrouwenlevens zich op onverwachte manieren verstrengelen. Van een liefdesverhaal verandert 'De bekentenis' in een soort detective, wanneer serveerster Rose drie decennia later op zoek gaat naar haar moeder, die in de eighties-hoofdstukken spoorloos verdween. Burtons voortdurende wissel tussen locaties en tijdvakken houdt je aan de bladzijden gekluisterd, net als de verbluffende manier waarop ze alweer - vaak maar met een paar woorden - haar personages en decors tot leven schopt. Deze prachtroman blijft niet alleen aan je ribben plakken, hij pronkt ook met (voorlopig) de mooiste cover van het jaar.

De bekentenis. Jessie Burton. Luitingh Sijthoff. € 20,99

+ Pakkende psychologische roman vol fraaie karaktertekeningen en zinnen om in te lijsten.

- Die laatste twee bladzijden hadden voor ons niet gehoeven.

