Exclusief voor abonnees Moeder verbergt baby 23 maanden in koffer van auto 17 oktober 2019

00u00 0

Een moeder die haar baby 23 maanden lang verborgen hield in de koffer van haar auto, heeft in het Franse Limoges in beroep een effectieve celstraf van vijf jaar gekregen. Het kind, Séréna, dat bij een herstelling aan de wagen werd ontdekt, hield aan haar opsluiting permanente beperkingen over. Het nu 8 jaar oude meisje heeft de geestesgesteldheid van een kind van 2 of 3 jaar. De 51-jarige Rosa da Cruz, moet zich laten behandelen en verliest het ouderlijk gezag over Séréna. De vrouw heeft nog drie andere kinderen. Da Cruz was in november 2018 door het assisenhof veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan drie jaar met uitstel. Het parket-generaal ging daartegen in beroep, net als Da Cruz zelf. Het kind zal tot ze meerderjarig is deels bij een pleeggezin, deels in een instelling verblijven.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen