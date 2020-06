Exclusief voor abonnees Moeder van vier doodgestoken door partner 24 juni 2020

Een dertiger uit het Luikse Berloz is opgepakt omdat hij maandagmiddag thuis de moeder van zijn vier kinderen doodstak. Het echtpaar stond op scheiden. De man zou dat niet hebben kunnen verdragen. Het koppel had een tweeling van 3 jaar en twee kinderen van 4 en 5 jaar. Die waren op het ogenblik van het drama niet thuis. Omdat de situatie al langer gespannen was, werden ze opgevangen bij familie. De man stak zijn vrouw meerdere keren met een mes in het gezicht en de nek. Hij belde vervolgens zijn moeder en biechtte op wat er was gebeurd. Zij verwittigde de politie, maar alle hulp kwam te laat. (BJM)