Moeder van Osama bin Laden: "Brave jongen met slechte vrienden" 04 augustus 2018

00u00 0

De moeder van Osama bin Laden heeft voor het eerst sinds de aanslagen van 11 september 2001 een interview gegeven. Bin Laden was het brein achter die terreurdaden in de VS waarbij bijna 3.000 doden vielen. "Hij was een heel brave jongen en hij hield zoveel van me", zei Alia Ghanem aan de Britse krant 'The Guardian'. De halfzus van Osama zegt dat het interview haar moeder opgedrongen werd. De moeder, die midden de zeventig is, sprak met de krant in aanwezigheid van twee zonen en haar tweede man bij haar thuis in de Saoedische stad Djedda. Ze omschrijft haar geliefde zoon als een man die zijn weg verloren was. Volgens haar radicaliseerde Osama toen hij economie studeerde in Djedda. "De mensen aan de universiteit hebben hem veranderd. Hij was een goeie jongen,

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN