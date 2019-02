Moeder van drie bekoopt overspel met de dood 21 februari 2019

Een 33-jarige moeder van drie uit het Oost-Vlaamse Oordegem is met één messteek in de hals vermoord door haar man, nadat ze opbiechtte dat ze hem eerder die dag bedrogen had. Volgens vrienden was dat lang niet de eerste keer en was Nancy M.'s bedrog zelfs 'de rode draad' in hun relatie. Demetrie H. kende niet álle verhalen die over zijn vrouw de ronde deden, maar er waren hem wel enkele ter ore gekomen. Daardoor kwam het al eens tot een breuk. Het koppel besloot de relatie toch nog een kans te geven, maar het bedrog van dinsdag deed de man helemaal tilt slaan. Hij stak zijn vrouw neer terwijl de drie kinderen boven lagen te slapen. Daarna belde hij zelf de hulpdiensten. (IBO/KBD)

