Moeder Van Dijck: "Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen" 12 juli 2019

Ook Olga Minnen (85) blijft achter haar zoon staan. De moeder van Kris Van Dijck gelooft niet dat haar zoon iets fouts deed: "Alles wat in de pers verschijnt, zijn grote leugens. Ik heb mijn zoon een goede opvoeding gegeven. Hij staat altijd klaar voor iedereen." Volgens de vrouw werd het verhaal verspreid uit jaloezie. "Er zijn mensen die Kris willen benadelen. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Dat is uit het evangelie. Als ze dat nog allemaal zouden kennen, zou het leven anders zijn." (WDH)

