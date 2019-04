Exclusief voor abonnees Moeder van Angela Merkel op 90ste overleden 11 april 2019

De moeder van de Duitse bondskanselier Angela Merkel (64) is op 90-jarige leeftijd overleden, zo raakte gisteren bekend. Herlind Kasner werd in 1928 geboren in Gdansk, Polen. De vrouw was lerares Latijn en Engels. In 1954 verhuisde ze met haar man en hun pasgeboren dochter Angela van Hamburg naar Oost-Duitsland. Na de Duitse hereniging volgde ze de politieke carrière van haar dochter op de voet. Waaraan de vrouw gestorven is, werd niet bekendgemaakt, evenmin als wanneer ze stierf. Verschillende Duitse media hadden het overlijden van Merkels moeder al begin april gemeld. De vader van de bondskanselier stierf in 2011.