Moeder slaat tweeling met skateboard en laat hen 's nachts rond kerk lopen 23 januari 2019

Een tweeling uit Turnhout is jarenlang zwaar mishandeld door hun eigen moeder. De vrouw riskeert nu een gevangenisstraf van 30 maanden. Het geweld begon volgens het openbaar ministerie al kort nadat ze 8 jaar waren geworden. Pas op hun 16de zijn de meisjes met de mishandeling naar buiten gekomen. "Mama had weer eens gedronken", schetst hun advocate de spreekwoordelijke druppel. "Ze greep alles vast wat ze kon vinden en slingerde dat naar het hoofd van haar dochters. Op een bepaald moment kreeg ze ook een houtvijl te pakken. 'Hij is niet scherp genoeg. Hiermee kan ik jullie niet vermoorden', riep ze haar dochters toe. Even later kwam ze met een groot vleesmes met een lemmet van 20 centimeter aandraven. Ze bleef roepen en tieren dat ze hen zou vermoorden. De meisjes probeerden op haar in te praten. Daar hadden ze al een jarenlange ervaring in opgebouwd."

