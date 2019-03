Moeder Samuel Kalu ontvoerd 05 maart 2019

00u00 0

Paniek bij Bordeaux-middenvelder Samuel Kalu (ex-AA Gent). De moeder van de Nigeriaan werd ontvoerd in het stadje Abia - in het Zuid-Westen van Nigeria. De kidnappers vragen omgerekend 43.600 euro losgeld. Kalu zelf heeft om hulp gevraagd en uitleg gegeven. "We hebben 7.000 euro betaald, de hele nacht gewacht, maar ze werd niet vrijgelaten."