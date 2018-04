Moeder riskeert cel na dronken ongeval met kinderen in auto 28 april 2018

Een 32-jarige moeder uit Wichelen riskeert een jaar cel nadat ze in maart vorig jaar in dronken toestand een ongeval veroorzaakte in Berlare. Daardoor verkeerden haar eigen dochter van 5 en zoon van 8 jaar een tijdje in levensgevaar. De vrouw had 2,16 promille in haar bloed en reed zo'n 90 km/u in de bebouwde kom. Natalie C. had bovendien haar kinderen niet in een reglementair kinderzitje geplaatst. De vrouw verscheen gisteren in tranen voor de rechtbank, terwijl haar advocaat toegaf dat er geen excuses bestaan voor dit soort feiten. "We kunnen alleen maar het hoofd buigen. De vrouw laat zich intussen wel begeleiden en ziet haar kinderen echt wel doodgraag", aldus Nadine Maes. Politierechter Peter D'hondt besloot om haar eerst te laten testen bij een deskundige alvorens haar te veroordelen. De zaak wordt hervat op 5 oktober. Naast de celstraf riskeert de vrouw ook 2 jaar en drie maanden rijverbod en een geldboete van 3.200 euro.

