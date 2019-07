Exclusief voor abonnees Moeder neemt dochter mee de dood in 11 juli 2019

De vader van Annelie (11) is gebroken. Toen hij dinsdag thuiskwam in Arendonk, vond hij zijn dochter en vriendin levenloos terug. Alles wijst op een gezinsdrama. De moeder zou eerst het meisje doodgeschoten hebben en vervolgens zelf uit het leven gestapt zijn. Naar een motief is het voorlopig nog gissen. "Toon is zijn oogappel kwijt, zijn leven is hem afgepakt", getuigt een buurman. Na de ontdekking werd de vader geboeid afgevoerd door de politie. "Maar uit het verhoor is gebleken dat hij er niets mee te maken had. Hij is niet in verdenking gesteld", aldus nog de buur.

