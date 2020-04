Exclusief voor abonnees Moeder met corona bevalt van kerngezonde baby 27 april 2020

In het Brusselse Deltaziekenhuis is een vrouw die besmet is met het coronavirus bevallen van een gezonde dochter. De infectie werd per toeval ontdekt, want moeder Amandine vertoont geen symptomen en werd louter voor de zekerheid getest. "Toen de gynaecoloog me meldde dat ik corona heb, viel ik bijna van mijn stoel", zegt ze. Baby Mahaut kwam ter wereld via een keizersnede, vanwege complicaties die niets met Covid-19 te maken hebben. Het kindje zal nog getest worden, maar vrouwen kunnen het virus voor zover geweten niet doorgeven aan hun ongeboren kind. De Wereldgezondheidsorganisatie stelt ook dat besmette moeders hun baby mogen verzorgen en zelfs borstvoeding geven, op voorwaarde dat er strikte regels rond hygiëne gevolgd worden. Zo moeten Amandine en vader François altijd een masker dragen als ze in contact komen met hun dochtertje én moeten hun andere twee kinderen nog even wachten voor ze mogen kennismaken met hun zusje.

