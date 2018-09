Moeder McCain (106) neemt afscheid van haar 'Johnny' 03 september 2018

Een week na de dood van de Republikeinse senator John McCain (81) is in de Amerikaanse hoofdstad Washington de officiële rouwplechtigheid gehouden. Ook zijn moeder Roberta, 106 jaar oud, was aanwezig. Bij de kist, met de Amerikaanse vlag eroverheen gedrapeerd, maakte ze een kruisteken. McCain - of Johnny, zoals zij hem nog steeds noemde - omschreef zijn moeder zelf als "een vastberaden vrouw, die de wereld rondreist en geniet van het leven". Tijdens de plechtigheid hield ze de hand vast van haar kleindochter Meghan.

HLN